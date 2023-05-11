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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة تعلن اجتياز مستشفيي البنك الأهلي والزيتون التخصصي للمعايير الدولية

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة

أعلنت وزارة الصحة والسكان اجتياز مستشفيي البنك الأهلي والزيتون التخصصي التابعين لأمانة المراكز الطبية المتخصصة لمعايير الاعتماد القومية، وفقاً للنسخة المحدثة لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، والمعترف بها دولياً من منظمة الإسكوا العالمية.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الحرص على تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وتطبيق سياسات الوزارة نحو تحقيق التعاون بينها وبين الجهات المختلفة لتنفيذ (محور الصحة) ضمن خطة التنمية المستدامة 2023، بما يضمن الارتقاء بالخدمات الصحية والرعاية الطبية المقدمة في كافة المستشفيات التابعة للأمانة، لافتاً إلى حصول مستشفى دار الشفاء على الاعتماد خلال الفترة السابقة.

ومن جانبها أشارت الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إلى العمل وفقاً للجداول الزمنية المحددة للخطة الخاصة بتسجيل المستشفيات التابعة للأمانة من قبل إدارة الجودة، والبالغ عددها 10 مستشفيات كمرحلة أولى، والتي تضمنت مستشفيات (دار الشفاء، الزيتون التخصصي، البنك الأهلي، أورام دمنهور، أورام ميت غمر، كبد ههيا، أورام دار السلام، القاهرة الفاطمية، العلمين التخصصي، الشيخ زايد التخصصي).

وأكدت "إبراهيم" الحرص على الوصول بمستشفيات الأمانة لمستوى جودة يطابق المعايير العالمية لخدمة طبية أفضل، موضحة أنه يتم تقييم المستشفيات باستخدام أداة التقييم الذاتي الصادرة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، فضلاً عن تحديث الملف لطبي طبقاً لمتطلبات التسجيل ووضع خطط تدريبية لكل من (مديري الجودة، أعضاء فرق الجودة، ممثلين عن باقي الفئات المعنية ) والتي تم الانتهاء منها فبراير الماضي.

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