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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 5 تجار مخدرات بينهم سيدة وبحوزتهم 40 كيلو حشيش وبودر.. صور

قوات الشرطة
قوات الشرطة

حققت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة المخدرات ، حيث نجحوا بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة في ضبط ٥ تجار مخدرات بينهم سيدة عثر بحوزتهم علي أكثر من ٤٠ كيلو مواد مخدرة وتولت النيابة التحقيق .

وكان رجال الأمن قد تمكنوا من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة الإسماعيلية حال إستقلالهما سيارة "ملك أحدهما" بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 23 كيلو جرام – 4 هواتف محمولة .

وضبط إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" حال تواحدها بدائرة قسم شرطة المطرية وبحوزتها كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,400 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول.

وضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام حال تواجده بدائرة قسم شرطة البساتين وبحوزته كمية لمخدر البودر – مبلغ مالى - هاتف محمول.

كما تم ضبط أحد الأشخاص مقيم بمحافظة شمال سيناء حال تواجده بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو جرام - هاتف محمول .

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عن الضبط إعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المواد المخدرة المخدرات القاهرة مباحث القاهرة مخدرات

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