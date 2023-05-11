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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على موعد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي

صدى البلد

يعقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع الترجي التونسي، المقرر لها مساء غد الجمعة على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، في الحادية عشرة بتوقيت تونس، الواحدة بتوقيت القاهرة داخل نادي الترجي، بحضور مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ومندوبي الناديين.

ويحضر الاجتماع الفني من الأهلي الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، والكابتن سمير عدلي المدير الإدارى، وماهر عبد العزيز إداري فريق  الأهلي.

ويناقش الحضور خلال الاجتماع كل الضوابط الإدارية المتعلقة بالمباراة، وتحديد موعد وصول الفريقين للملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس.

وخاض الأهلي مرانه أمس على الملعب الفرعي للملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، الذي يستضيف مباراة الأهلي والترجي غدًا.
وأدى لاعبو الفريق فقرة إحماء وتدريبات بدنية تحت إشراف أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، قبل المشاركة في تقسيمة الكرة، التي حرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ الجوانب الفنية التي يرغب في تنفيذها خلال مباراة الترجى.

فيما خاض ثلاثي حراس المرمى، محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، تدريبات قوية، تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس

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