ضبط 2708 مخالفات تموينية لمخابز وبداليين في الجيزة

أكد اللواء احمد راشد، محافظ الجيزة، على مواصلة الحملات الرقابية والمرور على جميع الأنشطة التموينية والتجارية للتأكد من مدي توافر السلع الغذائية ووصول الدعم إلى مستحقيه.

واطلع “راشد”، على نتائج الحملات التي نفذتها أجهزة محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية ومباحث التموين خلال شهر والتي أسفرت عن ضبط وتحرير ٢٧٠٨ مخالفات تموينية حيال المخابز الغير ملتزمة والمحال العامة ومحطات البنزين .

وأوضح اللواء أحمد راشد أن الحملات الرقابية تمكنت من ضبط ٦٧ طنا ما بين دقيق وردة وسمسم وبودرة مجهولة المصدر وضبط ٢٠٠٠ لتر زيت بمصنع يدار بدون ترخيص وغير مطابق للاشتراطات الصحية والبيئية و٦٤٢٠ زجاجة زيت تمويني وحوالي طن سكر تمويني وحر بمنشات مخالفة علي مستوي الأحياء والمراكز والمدن .

ولفت محافظ الجيزة إلى أن المخالفات المحررة شملت ضبط ٢٣٦٠ مخالفة لمخابز منها ١٢٨٠ مخالفة لإنتاج الخبز ناقص الوزن، وغير مطابق للمواصفات، إضافة إلي ضبط مخالفات عدم وجود سجل تفتيش وشهادات صحية وعدم نظافة أدوات المعجن وعدم الإعلان عن الأسعار، وبيع بأزيد من السعر الرسمي وتصرف في الأرصدة وتجميع بطاقات بإجمالي ١١١٧ بحوزة مخابز وبداليين تموينيين بمناطق العياط والحوامدية وكرداسة لاستغلال والتصرف في الدعم المخصصة للمواطنين .

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الحملات تأتي إستكمالًا للمجهودات التي تشنها المحافظة لتحقيق الدور الرقابي للتصدي لجشع وتلاعب بعض التجار ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.