يونيو القادم.. الغردقة تستضيف اللقاء الثقافي الرياضي المصري المجري

تستضيف مدينة الغردقة، اللقاء الثقافى الرياضى فى يونيو القادم تحت مسمى لقاء الثقافات في تعاون مشترك بين سترووك إيجيبت والمركز الثقافي المجرى بالقاهرة، بإشراف كورنيليا بوروتسكي المستشار الثقافي المجرى.

ويتضمن اللقاء " عومة" بشاطى الفيو بمدينة الغردقة ومحاضرة تثقيفية يلقيها المدرب العالمى شين توسوب و صاحبة الانجازات البطلة الاولمبية العالمية المجرية" كاتنكا هوسو"، ويتضمن لقاء الثقافات المصرية المجرية رياضة سباحة المياة المفتوحة و الفلكلور و الأغانى الشعبية المجرية و المصرية.

وقال السباح العالمي خالد شلبي وكيل الاتحاد الانجليزي لعبور المانش رئيس مجلس ادارة سترووك ايجيبت انه بعد نجاح تتابع عبور بحر المانش والدمج بين زوي الهمم والاصحاء ونجاح الفريق في عبور بحر المانش وتسجيل اسم مصر في موسوعة جينيس للأرقام القياسية تواصل مدينة الغردقة في استضافة بطولات ومسابقات السباحة العالمية في مياه البحر الأحمر.

وأضاف شلبي منظم اللقاء في تصريحات صحفية اليوم ان الحدث هو تعاون مشترك بين سترووك ايجيبت والمركز الثقافي المجري لتنظيم لقاء ثقافي رياضي علي شواطئي مدينة الغردقة بداية شهر يونيو القادم بهدف التقارب بين الشعوب ومزج الثقافات فضلا مشاركة السباحة المجرية "ديانا توث" في تتابع عبور بحر المانش في الفترة القادمة والتي يتم الاعداد لها بمعاونة السباحة الأولمبية شيروت حافظ.

وتابع أن اللقاء يتضمن تمرينة " عومة" مع و ضد التيار فى شاطىء آمن و مياة صافية لمسافة 500م و 1500م و 3كم يوم الجمعة 2 يونيو القادم الساعة 4عصرا، كما يتضمن اللقاء منافسة عدد كبير من سباحي المياه المفتوحة من المجر، لافتا الي ان الحد الادني لسرعة السباح هي 3 كم في الساعه علي ان يتم التوقيع على إقرار سلامة السباح و ملائمته الجسدية و الطبية لسباحة المياة المفتوحة.