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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيدات يد الأهلي يواجه أول أغسطس الأنجولي ببطولة كأس الكؤوس

صدى البلد

يواجه الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي، اليوم الخميس، نظيره فريق أول أغسطس الأنجولي، في إطار منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية.

وتقام المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، في تمام الرابعة عصرًا، ويسعى فريق سيدات يد الأهلي للظهور بشكل مميز ومواصلة الأداء الجيد في البطولة.

وكان فريق سيدات اليد بالأهلي فاز في المباراة الماضية على فريق هبيتات الإيفواري، بنتيجة 39-15، ضمن منافسات البطولة.

وتضم المجموعة الثانية (سيدات): أول أغسطس (أنجولا) – هبيتات (كوت ديفوار) – الأهلي (مصر) – أوتوهو (جمهورية الكونغو) – النواصر (المغرب).

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