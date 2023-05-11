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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف الطبي المجاني على 2000 مواطن بقافلة ميت معلا في الشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين، خاصة بالأماكن النائية، تم تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية ميت معلا، التابعة لمركز ومدينة بلبيس، بمحافظة الشرقية، والتي استمرت لمدة يومين، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

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وقال وكيل وزارة الصحة بالشرقية إن القافلة اشتملت على 15 عيادة، بها 12 تخصصا طبيا هي "الباطنة، والجراحة العامة، والقلب والأوعية الدموية، والعظام، والأطفال، والنساء والتوليد، والجلدية والتناسلية، وتنظيم أسرة، والأنف والأذن والحنجرة، والمسالك البولية، والرمد، والأسنان". 

وأضاف أنه تم تخصيص 2 عيادة لتخصصات الباطنة والأطفال والعظام، لخدمة أهالي القرية، والقرى المجاورة، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

وأوضح أن القافلة خلال اليومين قامت بتوقيع الكشف الطبي المجاني على 1957 مريضا من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 12 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

أساليب مكافحة العدوى أعمال التطهير والتعقيم الأماكن النائية الأراضى الزراعية الاجراءات الوقائية الجراحة العامة الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيس

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