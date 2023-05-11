بعد نجاحها في السينما اللبنانية.. شيراز تدخل الدراما المصرية

بعد أن حققت الفنانة اللبنانية شيراز نجاحا كبيرا في تجربتها الأخيرة بالسينما اللبنانية في فيلم "ويك إند"، تستعد لخوض تجربة جديدة لأول مرة في الدراما المصرية، حيث تواجدت شيراز بالقاهرة الأسبوع الماضي للاتفاق على تفاصيل العمل الجديد الذى سوف تشارك فيه.

وأعربت شيراز عن سعادتها بالمشاركة في الدراما المصرية لأول مرة من خلال عمل درامي كبير يشارك فيه عدد كبير من النجوم.

وقالت: “لا أستطيع أن أعلن عن تفاصيل العمل حتى الآن، لحين إعلان شركة الإنتاج عنها نهاية هذا الشهر”.

وخاضت شيراز تجربة التمثيل لأول مرة كبطلة فى المسلسل اللبناني "موت أميرة" فى رمضان عام 2018.

من جهة أخرى، تستعد شيراز لطرح كليب "يا ليل"، والذي تتعاون فيه مع الشركة العالمية "ماستر كارد - Mastercard"، وتم تصوير الكليب منذ أكثر من شهر في لبنان.