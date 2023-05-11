حملات مكبرة لجهاز حماية المستهلك بالشرقية على كافة الأنشطة التجارية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الجهود المبذولة من جهاز حماية المستهلك بالشرقية لتدعيم وحماية حقوق المواطنين ومواجهة الممارسات الإحتكارية بالأسواق وضبط السلع غير الصالحة للإستهلاك الأدمي من خلال شن الحملات المستمرة على الأسواق لضبط كافة المخالفات التي قد تضر بحقوق ومصلحة المواطن.

أكد محافظ الشرقية انه خلال شهر أبريل الماضي قام جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية بشن عدة حملات رقابية على المنشآت التجارية بمراكز ومدن المحافظة بالإشتراك مع هيئة الرقابة الإدارية و مديريتي التموين والطب البيطري و مباحث التموين و مديرية الصحة والعلاج الحر وإدارة التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية شئون البيئة أسفرت الجهود المبذولة عن ضبط وتحرير محضر ضد صاحب محل لبيع ملابس جاهزة وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار و عرض سلع مجهولة المصدر للبيع و تم التحفظ علي 10 قطع ملابس.

كما تم تحرير محضر ضد صاحب محل أدخنة و سجائر باسم خ ع ا لحيازة سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على 20 قاروصة سجائر وتم تحرير محضر ضد صاحب محل حدايد و بويات باسم ا ع س لحيازة سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على 20 بستلة دهان بلاستيك 14 كجم و 30 شيكارة معجون بلاستيك جاهز وتم تحرير محضر ضد صاحب سوبر ماركت باسم ع خ ص لحيازة سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على 10 قاروصة سجائر.

كما تم تحرير محضر ضد صاحب محل بإسم ا ل ع للمواد الغذائية لحيازة سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد 30 باكتة عصير و 50 باكتة ملح طعام وتم تحرير محضر ضد صاحب محل لبيع الحبوب والأعلاف وذلك لعرض وبيع سلع مجهولة المصدر و تم التحفظ على عدد 40 شيكارة ترمس وزنه الواحدة 25 كجم وتم تحرير محضر ضد صاحب مخزن لبيع السلع الغذائية و ذلك لعرضه للبيع عدد 30 باكيت عصير و 150 باكيت ملح طعام مجهول المصدر.

وتم تحرير محضر ضد ع م ع صاحب طلمبة مواد بترولية (بنزين و سولار ) وذلك لتجميع مواد بترولية مدعمه كميتها 1500 لتر بنزين و سولار مجهول المصدر و بدون ترخيص من الجهات الرسمية وتم تحرير محضر ضد ا م ا صاحب طلمبة مواد بترولية ( بنزين) وذلك لتجميع مواد بترولية مدعمه كميتها 700 لتر بنزين 80 مجهول المصدر و بدون ترخيص من الجهات الرسمية وتم تحرير محضر ضد ا م ا صاحب محل بقالة للمواد الغذائية وذلك لعرض سلع مجهولة المصدر للبيع وتم التحفظ على عدد 10 قاروصة سجائر وتم تحرير محضر ضد ح ح ا صاحب محل ادوات منزلية وذلك لبيع منتجات مجهولة المصدر وضبط عدد 10 مراتب.

كما تم تحرير محضر ضد ا م ي وذلك لعرض وبيع منتجات مجهولة المصدر وضبط 15 كرتونة بسكويت بإجمالي 250 عبوة مخصصة لطلبة المدارس ومحظور بيعها وتداولها وتم تحرير محضر ضد خ م م صاحب محل بويات وذلك لعرض وبيع منتجات منتهية الصلاحية وضبط 36 عبوة صبغة دهان اخشاب وتم تحرير محضر ضد ا م م صاحبة محل ادوات منزلية وذلك لعرض وبيع عدد 50 مشترك كهربائي مجهول المصدر.