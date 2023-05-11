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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاب يعذب نجل زوجته حتى الموت في المنيرة الغربية

صدى البلد

لقي طفل مصرعه في منطقة المنيرة الغربية بمحافظة الجيزة، على يد زوج والدته، بعدما تعدى عليه بالضرب المبرح وهو ما تسبب في وفاته في الحال، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

تلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العقيد محمد ربيع مفتش مباحث إمبابة يفيد فيه تلقيه بلاغ من مستشفى القصر العينى جثمان طفل 5 سنوات، والكشف الظاهر عليه وجد آثار تعذيب بجميع أنحاء الجسم، وتوجهت والدته بتقرير المستشفى إلى قسم المنيرة، وحررت محضر ضد زوجها قام بضرب الطفل طفل مبرح حتى لفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.

 

وعلى الفور أمر العميد هانى شعراوي رئيس قطاع الشمال رجال المباحث بالقبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

طفل المنيرة الغربية زوج والدته مباحث إمبابة مستشفى القصر العيني

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