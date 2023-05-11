إزالة 226 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في بني سويف



تابع الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف،سير العمل في المرحلة الأولى التي يجرى تنفيذها ضمن الموجة الــ21 لحملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف ،تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير ،أعده أحمد إبراهيم مدير أملاك الدولة ،وتضمن الإشارة إلى أنه قد تم" أول أمس" إزالة 7 حالة تعد ، ليصل إجمالي ما تم إزالته " منذ بدء المرحلة نهاية أبريل الماضي وحتى الثلاثاء الماضي " إلى 226حالة تعد منها ( 166حالة بناء + 60 حالة زراعة)

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية، وبدأت "السبت قبل الماضي 29 أبريل 2023"بالمرحلة الأولى والتي تستمر حتى19 مابو الجاري، ،تليها المرحلة الثانية في المدة من 27 مايو حتى 16 يونيو ، على أن تختتم بالمرحلة الثالثة والأخير خلال الفترة من 24 يونيو إلى 14 يوليو المقبل