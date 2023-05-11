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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزراء التجارة والصناعة لدول مجلس التعاون يطلقون منصة «رواد الأعمال الخليجيين»

صدى البلد

  أعلن وزراء التجارة والصناعة لدول مجلس التعاون الخليجي، إطلاق منصة "رواد الأعمال الخليجيين"، ضمن الاجتماع الـ 64 للجنة التعاون التجاري لوزراء التجارة في دول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة العمانية مسقط، وذلك لتوفير البيانات والمعلومات اللازمة، والتعرف على الفرص الاستثمارية في دول المجلس وقنوات التمويل والجهات الداعمة لتعزيز التمكين وتحسين الأعمال .
وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، في تصريحات أوردتها قناة "الإخبارية السعودية"، الخميس إن العمل التجاري الخليجي المشترك بين دول المجلس، تبين نتائج ثماره من خلال ما تشهده الحركة التجارية بين دول مجلس التعاون على جميع الأصعدة وفي مختلف النشاطات التجارية والاقتصادية .
وأضاف أن الاقتصاد القوي لا يكون إلا من خلال تعاون وثيق ومشترك وتسريع وتيرة العمل لإنجاز المشاريع الاقتصادية والتنموية، للوصول للوحدة الاقتصادية الخليجية لتعزيز مكانتها كمركز مالي واستثماري واقتصادي عالمي.
 

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