ألمانية: مصر لها دور هام وكبير في تهدئة الوضع في فلسطين

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية، أن مصر لها دور هام وكبير في تهدئة الوضع في فلسطين، موضحة أن وزير الخارجية المصري سامح شكري، شرح ما يتم من قبل مصر.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزراء خارجية مصر و الأردن و ألمانيا و فرنسا عقب الاجتماعي الوزاري لصيغة ميونج حول عملية السلام، أن ما تقوم به مصر يكون من قبل تقييمها للأوضاع وهذا مهم.

وأشادت بما يتم من مصر والأردن في القضية الفلسطينية و الوصول لـ حل الدولتين.

وتابعت :" إعطاء آفاق للأطفال من الفلسطينيين والإسرائيليين في غد ومستقبل مستقر، مشيرًا إلى أنه على الرغم من اختفاء حل الدولتين من الساحة الآن إلا أنه الحل الوحيد لضمان مستقبل جيد للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.