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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يتابع تنفيذ مشروعات رصف الطرق والشوارع بالمراكز والمدن

صدى البلد


أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على  التنسيق المتكامل بين الهيئة العامة للطرق والكباري ومديرية الطرق بالمحافظة والوحدات المحلية المعنية لسرعة الانتهاء من مشروعات رصف الطرق.

 وطالب بني سويف شركات المرافق( مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي )بسرعة الانتهاء من أي أعمال تحتاجها عمليات الرصف بالشوارع، وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق وتوسعتها والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق تنفيذا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.


جاء ذلك خلال مناقشته تقرير قطاع الطرق فيما يخص مشروعات الرصف بمراكز المحافظة، والذي عرضه المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل، وتضمن الإشارة إلى استمرار أعمال الرصف علي مستوى المراكز السبع، ففي مدينة بني سويف العاصمة تمت أعمال التوسعة للطريق أسفل كوبري الشرق باتجاهيه، وتتواصل أعمال التطوير في الشوارع الترابية خلف المصرف المتحد والروضة، وكذلك الطرق المؤدية إلى المرسى السياحي الجاري تنفيذه شرق النيل.

بينما تم تطوير وتوسعة ورصف وإعادة رصف لأكثر من 10شوارع بمدينة إهناسيا، واشتمل التطوير الشامل على أعمال تركيب وترميم بلدورات وانترلوك ودورانات وميادين وتوسعات ورصف وإعادة رصف، ورفع كفاءة تلك الطرق بما يضمن  استيعاب الكثافات المرورية وتخفيف الكثافة المرورية داخل المدينة.

ولتحقيق السيولة المرورية والقضاء على التكدس والزحام، و توفير السلامة المرورية للمارة بمركز ومدينة  سمسطا، فقد تم الانتهاء من الشوارع الرئيسية بها وجار العمل حاليا في رصف الطريق الدائري علي مصرف سليم، بجانب البدء في أعمال كوبري ترعة السلطاني لعمل محور دائري لمركز سمسطا لتخفيف الضغط داخل المدينة

وفي مدينة الواسطى يتم حاليا استكمال أعمال رصف شارع الطراد بالواسطي وعمل جزر وتوسعات وميادين حتى كوبري المغاربة، وشارع سعد زغلول وربطه بشارع الطراد وتحقيق السيولة المرورية، ضمن خطة الارتقاء بمستوى الطرق والشوارع الداخلية بالمدن، بينما تم الانتهاء من رصف شوارع مدن: ناصر وببا والفشن، فيما يجرى  العمل في أعمال التوسعات بمداخل تلك المدن.

 

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم الهيئة العامة للطرق والكباري الطرق والشوارع الكثافة المرورية الواسطى رصف ورفع كفاءة رؤية مصر 2030 غنيم محافظ بنى سويف

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