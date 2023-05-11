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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين أمام وحدة إسعاف المرازيق بالبدرشين

صدى البلد

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ميكروباص أمام وحدة إسعاف المرازيق بمنطقة البدرشين.

وتلقى مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصابين أمام وحدة اسعاف المرازيق بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف. 

وبالفحص، تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما تسبب في انحرافه واصطدامه بسيارة ميكروباص أخرى، ونتج عن الحادث إصابة 4 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى البدرشين المركزى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حادث تصادم وحدة إسعاف المرازيق البدرشين مركز شرطة البدرشين مديرية امن الجيزة

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