الحفر كتير.. تصرف غريب من سائق بريطاني مع السياح جنوب لندن

سلط تقرير نشرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الخميس، الضوء على تصرف غريب من سائق بريطاني بسبب كثرة الحفر في طرق منطقته المحلية مع السياح والمواطنين.

ذكر التقرير أن السائق ستيف بيل، 55 عاما، قرر عندما سئم من عدم إصلاح حفر الطرق المحلية أخذ السياح والسكان المحليين فيما أسماه “جولة سياحية” إلى الحفر مقابل 80 جنيها إسترلينيا.

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ولكي تلقي فكرة السائق وهو أب لطفلين رواجا عند السكان والسياح، أعلن أنه سيوفر لهم خلال الجولة وجبة غذاء إضافة مسطرة لقياس عمق الحفر في بروملي، جنوب لندن، موضحا: “أريد أن أريهم حال طرق البلدة”.

وفي سياق متصل، لفت التقرير إلى إقرار مجلس المنطقة البريطانية “روملي” أنه تستجد حوالي 70 حفرة يوميا على الطرق بالمنطقة البريطانية.

تصرف سائق بريطاني مع السياح جنوب لندن

تصرف سائق بريطاني مع السياح جنوب لندن

تصرف سائق بريطاني مع السياح جنوب لندن

تصرف سائق بريطاني مع السياح جنوب لندن