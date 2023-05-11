عمرها 20 مليون عام.. طالبة تعثر على سن حيوان مفترس في بريطانيا|صور

عثرت طالبة 12 عاما على سن حيوان مفترس عمرها 20 مليون عاما، في شاطئ مدينة والتون أون ذا نيز إسيكس، بريطانيا.

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” اليوم الخميس، فقد كانت الفتاة سيدني رووت تبحث عن الأحافير بالقرب من الشاطئ بصحبة عمتها.

وأضافت عمة الفتاة، صوفي فريستون، أن السن تعود إلى وحش" ميجالودون" أكبر سمكة قرش عاشت على الإطلاق وظهرت في المحيطات قبل التاريخ.

ميجالودون

نمت ميجالودون بطول يصل إلى 18 مترا وكان فكها مليئا بـ 276 من هذه الأسنان التي من الممكن أن يبتلع شخصين بالغين في وقت واحد.

ووفقا لمتحف التاريخ الطبيعي، تمتلك عضة ميجالودون ما يصل إلى 180.000 نيوتن من قوة التكسير.

جدير بالذكر أن حجم وقوة المفترس في عصور ما قبل التاريخ كانت مصدر إلهام لهوليوود الآن حيث تم تصوير الأنواع في فيلم Monster flick The Meg والتكملة القادمة له في عام 2018.

طالبة تعثر على سن حيوان مفترس في بريطانيا

طالبة تعثر على سن حيوان مفترس في بريطانيا