الأهلي يختتم تدريباته على الملعب الأولمبي برادس في حضور وسائل الإعلام

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي اليوم في تونس على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، الذي يستضيف مباراة الفريق أمام الترجي المقرر لها الثامنة مساء غد الجمعة بتوقيت تونس، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

ويتم السماح اليوم بحضور وسائل الإعلام في ربع الساعة الأولى من المران، وفقًا للقواعد المنظمة للبطولة.

ويسبق مران الفريق المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، والذي يتحدث خلاله مارسيل كولر ومحمد الشناوي أمام وسائل الإعلام.

وكان السفير إيهاب فهمي، سفير مصر في تونس، قد حرص على حضور مران الفريق الذي أقيم أمس على أحد الملاعب الفرعية بالملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس.

