مغادرة الطائرة الإغاثية الرابعة ضمن الجسر الجوي السعودي لمساعدة الشعب السوداني

غادرت مطار الملك خالد الدولي، بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة متوجهة إلى مطار بورتسودان الدولي تحمل على متنها 10 أطنان من السلال الغذائية والمواد الإيوائية والطبية.



ويأتي ذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي وجه به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوداني.

وكان قد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمساعدة السودان.

وذلك تجسيدا للدور الإنساني الذي تقوم به المملكة العربية السعودية تجاه الدول الشقيقة والصديقة.