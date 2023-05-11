بسبب تهريب المخدرات .. بيان عاجل من حرس الحدود السعودية

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود السعودية، اليوم الخميس، في قطاع الربوعة بمنطقة عسير محاولة تهريب 75 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.



وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وكانت قبضت دوريات حرس الحدود بالمملكة العربية السعودية، في قطاع العارضة بمنطقة جازان على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية.

وذلك أثناء محاولتهم تهريب نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.