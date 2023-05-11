السعودية والإمارات تتنافسان للاستحواذ على صفقة كبيرة في مصر

أفادت وسائل إعلام عالمية، عن قيام شركتي "أكوا باور" السعودية و"الكازار" الإماراتية، بمباحثات للاستحواذ على محطات طاقة الرياح في جبل الزيت والزعفرانة بمصر.

وتتنافس 7 شركات عالمية أخري مع الشركتين السعودية والإماراتية، على الاستحواذ على محطات الطاقة المصرية، بالإضافة إلى دخول شركة "إنفينتي" المصرية أيضا على خط السباق، وفقا لموقع RT.

تشكيل لجنة للتفاوض مع المستثمرين

وجاء ذلك عقب تصريحات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، التي اعلن خلالها عن تشكيل لجنة للتفاوض مع المستثمرين الذين أبدوا اهتمامهم بمشروعي طاقة الرياح في كل من جبل الزيت والزعفرانة.

وتبلغ قدرة محطة طاقة رياح الزعفرانة 545 ميجاواط، وهو المشروع الذي نفذ من خلال بروتوكول تعاون بين ألمانيا والدنمارك وإسبانيا واليابان، وتم البدء فيه منذ عام 2001.

بينما تبلغ قدرة محطات جبل الزيت 580 ميجاواط، وتتكون من "جبل الزيت 1" بقدرة 240 ميجاواط، و"جبل الزيت 2" بقدرة 220 ميجاواط، و"جبل الزيت 3" بقدرة 120 ميجاواط، وتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع أسبانيا.