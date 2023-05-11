تراجع أسعار الذهب وصعود الدولار عالمياً | تفاصيل

واصلت أسعار الذهب خسائرها للجلسة الثانية، اليوم الخميس، مع ارتفاع الدولار، في حين تقيم الأسواق بيانات التضخم الأمريكية لمزيد من الوضوح حول مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي)، مع ترقب قرار بنك إنجلترا بشأن سعر الفائدة.

وبحلول الساعة 09:19 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 2022.19 دولار للأوقية (الأونصة).

صعد الدولار، اليوم الخميس، مع انخفاض اليوان الصيني إلى أدنى مستوى له في شهرين.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب أيضا 0.4 % إلى 2029.60 دولار.

وتباطأت الزيادة السنوية في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى أقل من 5% في أبريل، وذلك للمرة الأولى منذ عامين، ومع هذا، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري في أبريل 0.4 % بعدما زاد 0.1 % في مارس.

وصعد الدولار، اليوم الخميس، مع انخفاض اليوان الصيني إلى أدنى مستوى له في شهرين بعد مزيد من المؤشرات على ضعف الانتعاش في الصين بعد جائحة كوفيد-19، والذي ألقى بظلاله على توقعات الاقتصاد العالمي.

وعلى الرغم من أن الذهب والدولار يتنافسان باعتبارهما من أصول الملاذ الآمن، فإن ارتفاع الدولار يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 % إلى 24.90 دولار للأوقية، كما انخفض البلاتين 1.7 % إلى 1095.37 دولار، وهبط البلاديوم 2% تقريبا مسجلا 1575.81 دولار.