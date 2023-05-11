خطة لزيادة الزائرين.. السياحة على مائدة الحوار الوطني| تغطية خاصة

قدمت نورهان عادل، مذيعة "صدى البلد"، تغطية خاصة، عن الملف السياحي المقرر مناقشته على طاولة الحوار الوطنى، حيث تحرص الدولة على توفير مناخ عام يتيح التعاون بين جميع الأطياف لصالح الوطن، لتحقيق مستقبل مشرق تنهض فيه كل القطاعات.

ومن أبرز القطاعات التى تشارك فى الحوار الوطنى هى قطاع السياحة لمناقشة طرق جذب السياحة إلى مصر.

وفى هذا السياق، قال حسن النحلة، نقيب المرشدين السياحيين السابق، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إن الخريطة السياحية لمصر تحمل العديد من المنتجات السياحية، كما أن أدوات وسائل الجذب تتحسن بشكل يحقق الـ 30 مليون سائح بدخل 30 مليار جنيه.

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