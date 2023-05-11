كارثة تهدد الملايين بهذه المناطق | ماذا يحدث في مياه البحار؟

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد تغطية خاصة عن تقرير منظمة الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ حيث إن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سلط الضوء على تقرير "منظمة الأمم المتحدة" والذي استعرض التداعيات الخطيرة للتغيرات المناخية على غالبية دول العالم، وركز على ارتفاع مستوى سطح البحر وتهديده للعديد من الدول والمدن الساحلية، حيث أنه لا يمثل فقط تهديدًا في حد ذاته وإنما عاملًا مضاعفًا للأخطار الأخرى.



التقرير تضمن بعض الكوارث التي حدثت و حذر من كوارث اخرى ستحدث في وقت قريب إذا لم يتم التعامل بحكمة مع المشكلات الحالية و أوضح أن ارتفاع مستوى سطح البحر يسبب العديد من المشكلات بالنسبة لمئات الملايين من الأشخاص الذين يعيشون في الدول الجزرية الصغيرة النامية وغيرها من المناطق الساحلية المنخفضة حول العالم، كما يهدد ارتفاع منسوب مياه البحار حياة الملايين، ويعرقل بدوره الوصول إلى المياه والغذاء والرعاية الصحية.

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