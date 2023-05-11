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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإسماعيلية تحتضن بطولتى أفريقيا لكرة السرعة النسخة السادسة والأولى للأندية

صدى البلد

تستعد مدينة الإسماعيلية لأحتضان كل من بطولتى أفريقيا لكرة السرعة النسخة السادسة والأولى للأندية الأفريقية بمشاركة 15 دولة وأكثر من 200 لاعب من جميع الدول الأفريقية .


وقرر الأتحاد المصرى لكرة السرعة برئاسة النائب أحمد الخطيب ترشيح 4 اندية مصرية فى البطولتين إستنادا لنتائج بطولة الجمهورية للناشئين والكبار لموسم 2021/2022 وهم الرواد وهليوبولس والقناة ودسوق وذلك لتمثيل مصر بين الأندية الأفريقية المشاركة فى البطولة .


ومن المتوقع حصول المنتخب الوطنى على المراكز الأولى نظرا للشعبية الجارفة للعبة فى مصر فى اللعبة كما يسعى رئيس الأتحاد المصرى النائب أحمد الخطيب مع المستشار عمرو حسين رئيس الأتحاد العربى والأفريقي لكرة السرعة الظهور بالمظهر الذى يليق بإسم مصر .


يأتى هذا فى الوقت الذى التقى فيه المستشار عمرو حسين رئيس الاتحاد العربى والأفريقي مع كلا من الدكتور خالد عفيفى رئيس نادى القناة  واعضاء مجلس ادارة النادى والدكتور احمد الهوارى عضو مجلس ادارة الاتحاد فى مقر النادى بالإسماعيلي وأيضا التقى بمستشار رئيس هيئة القناة السيد الفريق اسامه ربيع وذلك لتنسيق البطولة وبحث كافة الترتيبات الخاصة بالبطولتين والترويج لها بمدينة الاسماعيلية وذلك فى اطار سياسة المكتب التنفيذي للإتحاد الأفريقي لتوسيع نشاط الاتحاد فى أفريقيا وزيادة عدد البطولات لنشر اللعبة فى الدول الافريقية وقوة المنافسة .

ومن جانبه أكد المستشار عمرو حسين رئيس الأتحاد الأفريقي لكرة السرعة انه يسعى جاهدا لإنتشار اللعبة فى أفريقيا حيث تم تأسيس 3 اتحادات أفريقية جديدة داخل القارة السمراء ومدهم بالأدوات الرياضية الخاصة باللعبة لتساهم بقدر كبير فى نشر اللعبة وهذا أحد ضمن اهتمامات الاتحاد الأفريقي والخطه الموضوعة فى نشر اللعبة بدول افريقيا.


وأضاف عمرو حسين انه سعيد جدا لإقامة بطولة أفريقية للأندية كأول مرة لأنه كلما زادت البطولات زاد إنتشار اللعبة بصورة اكبر وخلق منافسات كبيرة وجديدة.

كرة السرعة الأتحاد المصرى لكرة السرعة أحمد الخطيب المستشار عمرو حسين رئيس الاتحاد العربى والأفريقي

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