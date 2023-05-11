الحوار الوطنى | 485 ألف مستفيد ببرامج الإسكان الاجتماعى بـ 55.5 مليار جنيه تمويلا عقاريا

يتناول الحوار الوطنى مناقشة مشكلات الإسكان الاجتماعى وتطوير العشوائيات، خاصة فى ضوء توجيهات القيادة السياسية لتوفير وحدات سكنية لمحدودى الدخل بمختلف المحافظات.

الإسكان الاجتماعى بالموازنة الجديدة

وتم اعتماد مشروع موازنة الصندوق للعام المالى القادم 2023/2024، بقيمة 48.6 مليار جنيه، كما تم استعراض الموقف التنفيذى للوحدات السكنية، ومؤشرات الأداء.

وأكدت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، أنه تم حتى الآن الانتهاء من تنفيذ 619 ألف وحدة سكنية، وجارٍ تنفيذ وطرح 247 ألف وحدة، ومخطط تنفيذ 134 ألف وحدة أخرى، موضحة أنه تم طرح 16 إعلاناً منذ 1/6/2014 وحتى الآن، تقدم للحجز بها 1.5 مليون مواطن، وبلغ عدد الوحدات المخصصة حتى الآن 509 آلاف وحدة، وانتقل نحو 2.5 مليون مواطن للإقامة بوحداتهم السكنية الجديدة منذ انطلاق البرنامج، باعتبار متوسط الأسرة نحو 5 أفراد، وهو ما يحقق أهداف التنمية العمرانية.

وقالت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن عدد المستفيدين بالتمويل العقارى حتى الآن، بلغ 485.659 ألف مستفيد، بمبلغ 55.5 مليار جنيه تمويلا عقاريا، و7.98 مليار جنيه دعما نقديا، من خلال 22 بنكاً و8 شركات للتمويل العقارى، وبلغ دعم عائد التمويل العقارى منذ يناير 2019، 3.26 مليار جنيه.

كما استعرضت مى عبد الحميد، مؤشرات الأداء، حيث بلغ متوسط سعر الوحدة السكنية، 169 ألف جنيه، ومتوسط الدعم النقدى الممنوح للعميل الواحد 16.5 ألف جنيه، ومتوسط التمويل العقارى للعميل الواحد 114 ألف جنيه، ومتوسط قيمة التمويل لثمن الوحدة السكنية 70%، ومتوسط الدخل الشهرى للعملاء المستفيدين 2270 جنيها، ومتوسط السن للعملاء المستفيدين 40 عاماً، ومتوسط مدة القرض 18 عاماً.

وأوضحت الرئيس التنفيذى للصندوق، أن نسبة المستفيدين العاملين بالقطاع الخاص، بلغت 48.9%، بينما بلغت نسبة المستفيدين العاملين بالقطاع الحكومى 32%، فى حين بلغت نسبة المستفيدين العاملين فى المهن الحرة 20.1%، مضيفة أن مركز الاتصالات بالصندوق، تلقى منذ عام 2015، 11 مليون مكالمة، وبلغ متوسط مستوى الخدمة 87%، ومتوسط سرعة الرد، دقيقة و43 ثانية، ومتوسط مدة المكالمة، نحو 3 دقائق.

و قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، إن التحول نحو الإسكان الأخضر توجه عالمى للحد من آثار تغير المناخ ، مؤكدة أن الحكومة المصرية بدأت مبكراً في تنفيذ مبادرة للإسكان الأخضر كمرحلة أولى حيث جارى تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية في العديد من المدن الجديدة منها حدائق العاصمة والغردقة وأسوان الجديدة وأكتوبر الجديدة والعبور الجديدة والعاشر من رمضان.

وأضافت مي عبد الحميد فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أنه تم إسناد 7 آلاف وحدة سكنية للشركات للبدء فى تنفيذها فى حدائق العاصمة والعبور الجديدة وأسوان الجديدة مازالت فى مرحلة الطرح بينما العمارات الخضراء بمدينة العاشر من رمضان مازالت فى مرحلة التخطيط، والمستهدف الانتهاء من أول مجموعة من الوحدات السكنية من العمارات الخضراء بنهاية 2023 وباقى الـ18 الف وحدة سيتم الانتهاء منهم بنهاية 2024.

الإسكان الأخضر

وأوضحت مى عبد الحميد، أن الإسكان الاخضر يوفر جودة حياة أفضل للمواطنين حيث انه يتم استخدام مواد صديقة للبيئة فى البناء، كما أنه يتم توفير محطات معالجة للمياه الرمادية لاستخدامها فى الرى، كما أنه سيتم استخدام الألواح الشمسية مما سيساعد على توفير في فواتير الكهرباء والمياه.

موعد طرح وحدات الإسكان الأخضر

وأكدت مي عبد الحميد، أنه سيتم طرح وحدات الإسكان الأخضر قبل نهاية 2023 سيتم طرح بعض وحدات الإسكان الأخضر للمواطنين، لافتة إلى أن الشروط ستكون هى نفسها الشروط العادية للتقدم للحصول على الوحدات السكنية.

وأوضحت أنه المستهدف ان يكون كافة أطروحات الإسكان فى الفترة المقبلة من الإسكان الأخضر، وسيتم مراجعة الشروط بشكل دورى وفقاً للمتغيرات بعد تسليم الوحدات للمواطنين، مؤكدة أنه سيكون هناك زيادات طفيفة فى أسعار الوحدات وفى أدنى الحدود، منوهة ان فوائد العمارات الحضراء أكبر بكثير من الزيادة السعرية.

وتابعت " اعتقد حتى لو هناك زيادة طفيفة في أسعار وحدات الإسكان الأخضر فستكون زيادة مبررة نظراً لتكفلة هذا النوع من البناء، كما أنه سيوفر للمواطنين فى الفواتير الخاصة بالوحدة السكينة".

بناء مليون و200 ألف وحدة

قال الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن الدولة قدمت العديد من الانجازات في مجال التنمية العمرانية بشكل كبير، حيث تم بناء أكثر من مليون و200 ألف وحدة عمرانية منذ عام 2014، واستطاعت الدولة تحويل العجز إلى زيادة، التي وصلت لأكثر من 30 مدينة الجيل الرابع خلال سبع سنوات.

وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة قامت ببناء الوحدات السكنية ذات البعد الانساني، والسكن البديل الخاص بـ العشوائيات، ويكون سكن مؤسس بالكامل، بمساحات خضراء تصل إلى 40%.

وأشار حسان، إلى أن هذا السكن له العديد من المميزات، ومنها التصميم والألوان والمساحات وأسعار تعد في متناول الجميع، والتي تعد من أبرز الأمور التي تميز تلك الوحدات السكنية، وأضاف أن الدولة وفرت العديد من المواصلات المباشرة لكل تلك الوحدات في جميع المحافظات.