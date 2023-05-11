متخصص في الشأن الأوكراني: قوات روسية انسحبت من باخموت

قال غيث مناف، متخصص في الشأن الأوكراني، إنه لم يتم حتى الآن الإعلان رسميًا عن مدى قوة الهجوم الأكبر المضاد أو موعده.

وتابع مناف، خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القوات الأوكرانية بدأت في شن هجمات عسكرية عنيفة في باخموت.

وأكمل غيث مناف:" رئيس قوات "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، يفجيني بريجوجن، صرح بأن هناك كتيبة روسية هربت من المنطقة التي يجب عليها حمايتها، وهذا ما أكدته القوات الأوكرانية من تقدمها من 3 إلى 4 كيلوات متر في محيط باخموت"

وأضاف أن العملية المضادة الأولى للقوات الأوكرانية التي تمكنت من خلالها القوات من استعادة 80% من مساحة الأراضي الأوكرانية، واليوم تقول الحكومة الأوكرانية إن هناك هجومًا سوف يقطع الإمداد كاملًا على القوات الروسية ويحتم عليها ترك مواقعها داخل منطقة دونباس.