95 قرشا .. خبر مهم من التموين عن سعر الخبز

يهتم المواطن المصري، بشراء الخبز المدعم بـ 5 قروش للرغيف الواحد من مخابز التموين، وتؤكد الدولة دائما على الحفاظ على سعر الخبز كما هو دون تغيير.

الرغيف بـ 5 قروش

قال أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، إن منظومة الخبز تشهد استقرارا على مدار السنوات الماضية، مشيرا إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، نفى تحريك أى سعر خاص برغيف الخبز، مؤكدا أن الخبز بنفس سعره الثابت، وهو 5 قروش على بطاقة التموين، وحصة المواطن كما هي تقدر بحوالي 150 رغيفا.



وأضاف معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات تليفزيونية، أنه بعد قرار وزارة البترول بتحريك سعر السولار، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها تتحمل فارق التكلفة عن المنتج أو صاحب المخبز، موضحا أن الوزن الخاص بالرغيف هو 90 جراما، وحصته فى اليوم 5 أرغفة فى الشهر، والرقابة موجودة من داخل وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، إضافة إلى منظومة الشكاوي الموحدة لمجلس الوزراء.



وطالب معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، بعدم دفع المواطن لرغيف الخبز إلا بسعر 5 قروش فقط، لأنه دعم لرغيف الخبز والدولة تتحمل تكلفة إنتاجه.

ومن جانبه كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، أسباب تحمل الدولة فرق سعر السولار عن أصحاب المخابز؛ خدمة للمواطن؛ لافتًا إلى أن الدولة تتحمل 90 قرشًا عن كل رغيف خبز يُباع للمواطن بـ 5 قروش.

وقال “عشماوي”، في تصريحات تليفزيونية على قناة “صدى البلد”، إن الدولة تحمّلت زيادة فرق سعر السولار عن المخابز؛ بعد زيادة سعر اللتر جنيه واحد؛ حيث تصل تكلفة سعر رغيف الخبز إلى 95 قرشًا على الدولة؛ ويُباع للمواطن بـ 5 قروش فقط.

وأضاف مساعد وزير التموين، أن الدولة تُقدّم للمواطنين مليار رغيف خبز مُدعم سنويًا، لافتًا إلى استلام الدولة 1.7 مليون طن قمح من المواطنين، والوزارة لديها سعات تخزينية للقمح تصل إلى 5.5 مليون طن.

وأوضح إبراهيم عشماوي، أن حوالي 80% من واردات مصر من الأقماح كانت تأتي من دولتي روسيا وأوكرانيا، مشيرًا إلى أن المزارع يحصل على قيمة أردب القمح أعلى من الاستيراد، نافيًا وجود ارتفاع في سعر رغيف الخبز المدعم نهائيًا؛ ولا حتى بعد فترة.

وأشار عشماوي،، إلى أنه تم زيادة مخصصات دعم التموين من 90 مليار جنيه إلى 120 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الدولة المصرية من أكثر الدول تأمينًا لاحتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية.

سعر الخبز ثابت



أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن سعر رغيف الخبز ثابت، ولن يكون هناك ارتفاع في الأسعار، بعد ارتفاع أسعار السولار.



وأضاف، أن الدولة تتحمل فارق السعر، وأن هناك زيادة فى مخصصات دعم التمويل من 90 مليار إلى 120 مليار جنيه،ولفت إلى أن الدولة من أكثر الدول تأمينًا للسلع، وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، ولا توجد أى مشكلة بأى سلعة.

وأشار إلى أن لا مساس بسعر رغيف الخبز نهائيًا ولا بعد فترة طويلة، أو قصيرة، وأن الدولة تتحمل 90 قرشا عن كل رغيف.