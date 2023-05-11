عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفرمة لحم .. تصريحات زيلينسكي عن الهجوم المضاد لأوكرانيا تثير غضبًا واسعًا

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

انتقد مستخدمو “تويتر” تصريحات الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، حول ضرورة تأجيل الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقال زيلينسكي، في مقابلة مع وسائل إعلام غربية: "سنفقد الكثير من الناس. أعتقد أن هذا غير مقبول. لذلك نحن بحاجة إلى الانتظار. ما زلنا بحاجة إلى مزيد من الوقت."

واعتقد بعض المستخدمين أنها علامة على تضاؤل الدعم الغربي لأوكرانيا، بينما اقترح آخرون أن زيلينسكي لا يهتم بجنوده، الذين سيضحي بهم على أي حال.

وكتب أحد المستخدمين: “كما لو أنه يهتم. سيرمي زيلينسكي بكل سرور زملائه المواطنين في مفرمة اللحم ليلعب دور الرجل القوي على المسرح العالمي".

زيلينسكي يعلن عن سبب تأخر بلاده في شن الهجوم المضاد

جنرال أمريكي يصدم زيلينسكي بشأن هدف واشنطن في الحرب ضد روسيا

وأضاف آخر: "لم يتبق لديك سوى شيء واحد.. الاستسلام قبل إراقة المزيد من الدماء".

وكتب آخر: "إذا نظرت إلى تشابه تصريحات الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي وهذا المهرج، فإن الدعم للحرب في أوكرانيا يضعف على ما يبدو ، وستأتي النهاية قريبًا. لقد سئم الجميع بالفعل من زيلينسكي”.

وأضاف آخر: "الممثل الكوميدي مستعد للقتال حتى آخر رجل في أوكرانيا! لا توجد طريقة أسوأ لتدمير بلدك”.

زيلينسكي الهجوم المضاد فولوديمير زيلينسكي أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| زيادة 25%.. بشرى سارة لـ 22 مليون مواطن مصري يوم الاثنين

480 جنيها|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب الآن بعد تدخل الحكومة العاجل

لا تتناول هذا الجزء من الدجاج نهائيا.. طبيبة عالمية تكشف التفاصيل

مفيش تعويم.. توقعات دولية بعدم تغيير سعر صرف الجنيه خلال الفترة الحالية

الكاف يوجه صدمة لـ الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

السعودية والإمارات تتنافسان للاستحواذ على صفقة كبيرة في مصر

ضبط وإحضار لأستاذ جامعي هتك عرض سيدة أربعينية

انخفاض أسعار الزيت والأرز.. مفاجأة بشأن 4 سلع أساسية بعد زيادة المعروض

موضوعات متعلقة

العراق يعلن إرسال طلب رسمي إلى تركيا لاستئناف تصدير نفط الشمال.. تفاصيل

إصابة شرطيين و10 رجال إطفاء.. انفجار ضخم بأحد المنازل في ألمانيا |تفاصيل

تونس.. فرنسا تفتح تحقيقا في تفجير الكنيس اليهودي في جربة

بنك إنجلترا يرفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس لتصل إلى 4.5%

بيان عاجل من الجيش الإسرائيلي بشأن هجمات أخرى على قطاع غزة

تصعيد خطير.. مقتل جندي أذربيجاني في تجدّد المواجهات مع أرمينيا

متمردون يرتدون زيا مدنيا.. تحذير عاجل من الجيش السوداني للمواطنين

بسبب اعتقال عمران خان.. مصرع 8 أشخاص في باكستان وتحذيرات من الجيش

ترشيحاتنا

مدرب بروكسي: خسرنا أمام الزمالك بظلم تحكيمي.. وكان لينا ضربتين جزاء

مسؤول أمريكي يتهم جنوب أفريقيا بتزويد روسيا بالأسلحة

ماذا يحدث عند قراءة سورة النبأ بعد العصر؟.. النبي أوصى بها لـ3 أسباب

ضربة روسية.. مستثمر أمريكي كبير يفجر مفاجأة مدوية بشأن التخلي عن الدولار

الحوار الوطني| رئيس غرفة سياحة الأقصر: عايزين استثمارات بصوا على شرم والغردقة

إعلان عاجل من وزير دفاع بولندا بشأن سقوط صاروخ روسي على بلاده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تتناول هذا الجزء من الدجاج نهائيا.. طبيبة عالمية تكشف التفاصيل

الحفر كتير.. تصرف غريب من سائق بريطاني مع السياح جنوب لندن

ارتفاع هرمون الكورتيزول يسبب أعراضا غير متوقعة.. تعرف عليها

عمرها 20 مليون عام.. طالبة تعثر على سن حيوان مفترس في بريطانيا|صور

فيديو

اللبنانيون مصريون بالأساس وهاجروا قبل 1400 سنة .. ما القصة ؟ "فيديوجراف"

كارثة تهدد الملايين بهذه المناطق | ماذا يحدث في مياه البحار؟

خطة لزيادة الزائرين.. السياحة على مائدة الحوار الوطني| تغطية خاصة

أول امرأة تشغل هذا المنصب.. نقيب الفلاحين بكفر الشيخ سيدة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ