مفرمة لحم .. تصريحات زيلينسكي عن الهجوم المضاد لأوكرانيا تثير غضبًا واسعًا

انتقد مستخدمو “تويتر” تصريحات الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، حول ضرورة تأجيل الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقال زيلينسكي، في مقابلة مع وسائل إعلام غربية: "سنفقد الكثير من الناس. أعتقد أن هذا غير مقبول. لذلك نحن بحاجة إلى الانتظار. ما زلنا بحاجة إلى مزيد من الوقت."

واعتقد بعض المستخدمين أنها علامة على تضاؤل الدعم الغربي لأوكرانيا، بينما اقترح آخرون أن زيلينسكي لا يهتم بجنوده، الذين سيضحي بهم على أي حال.

وكتب أحد المستخدمين: “كما لو أنه يهتم. سيرمي زيلينسكي بكل سرور زملائه المواطنين في مفرمة اللحم ليلعب دور الرجل القوي على المسرح العالمي".

وأضاف آخر: "لم يتبق لديك سوى شيء واحد.. الاستسلام قبل إراقة المزيد من الدماء".

وكتب آخر: "إذا نظرت إلى تشابه تصريحات الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي وهذا المهرج، فإن الدعم للحرب في أوكرانيا يضعف على ما يبدو ، وستأتي النهاية قريبًا. لقد سئم الجميع بالفعل من زيلينسكي”.

وأضاف آخر: "الممثل الكوميدي مستعد للقتال حتى آخر رجل في أوكرانيا! لا توجد طريقة أسوأ لتدمير بلدك”.