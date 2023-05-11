رئيس النواب التونسي: مررنا بجريمة نكراء استهدفت الدولة والانتعاشة الاقتصادية للبلاد

أكد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب التونسي أن بلاده مرّت بجريمة نكراء استهدفت الدولة التونسية والانتعاشة الاقتصادية للبلاد، مؤكّدا انه مخطّط من شأنه ضرب الثقة التي بدأ يشعر بها كل مواطن تونسي في الفترة الأخيرة.

وقال بودربالة في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الخميس إن تماسك مؤسّسات الدولة وجاهزية قواتها الأمنية والعسكرية سيكونان سدّا منيعا ضد كل محاولات التخريب التي تستهدفنا في كياننا ووجودنا ومستقبلنا ، مشيرا إلى تماسك وجاهزية قوات الأمن والقوات العسكرية التي استبسلت في الدفاع عن معبد الغريبة ولم يستطع المجرم الوصول اليها، بما كلّف استشهاد أفراد أمن بذلوا حياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن.

كما شدّد على أن كل المواطنين مهما اختلفت معتقداتهم هم مواطنون لهم نفس الحقوق ونفس الواجبات، وأن الدولة متعهدة بحمايتهم ولا مجال لبعض من سوّلت له نفسه ان يعتبر تلك العملية الاجرامية هي معاداة للسامية .

واشار في هذا الاطار الى أن المواطنين اليهود في تونس ينعمون بالأمن والسلم وهم يعيشون بيننا في كل طمأنينة والدولة متعهّدة بحمايتهم والاحاطة بهم صحّيا وأمنيا. وشدّد في هذا الاطار على أهمية الاحترام المتبادل بين الدول والتعامل في إطار الصداقة والمواثيق الدولية.

وأكّد بودربالة في ختام كلمته على أن مجلسنا ومؤسساتنا سواء المتعلقة بالوظيفة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية متماسكة وتعمل من أجل تحقيق المصلحة العليا للوطن.

وأضاف أن غايتنا هي إرضاء الشعب التونسي والدفاع عن الوطن، مشددّا على أن هذه المبادئ والثوابت هي التي يقوم عليها عملنا، وأن المسيرة ستتواصل بنفس الإرادة وبنفس الصوت الحر الصريح الذي لا يخشى لومة لائم.