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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

توجهات شمسية تضرب هذه الأجزاء من الأرض خلال ايام..هل نتأثر بها؟

توجهات شمسية
توجهات شمسية

بدأت بقعة شمسية في إطلاق توهجات قوية قد تتسبب في حدوث شفق قطبي قوي بنصف الكرة الشمالي في مخالفة  لقوانين الفيزياء.

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وأفادت صحيفة "إندبندنت" بأنه من المتوقع أن تثير البقعة الشمسية AR3296 التي ينعكس مجالها المغناطيسي مقارنة بالبقع الشمسية القريبة الأخرى، عواصف مغناطيسية أرضية قوية على الأرض وقد تتسبب في عروض ضوئية مذهلة.


وقال العلماء إن جزءًا صغيرًا فقط من البقع الشمسية، ما يصل إلى 3% منها، لها قطبية معكوسة، وهذا يعني أن لها مجالًا مغناطيسيًّا معاكسًا للبقع الشمسية الأخرى الموجودة في نصف الشمس. ونسبة ضئيلة من البقع الشمسية تعرض هذه القطبية العكسية، ما يجعل هذه البقع الشمسية نادرة، بالإضافة إلى أنها أكثر عرضة للانفجار كما حدث بالفعل.

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ومن المتوقع حدوث عواصف مغناطيسية على الأرض، فالفوتونات عالية الطاقة تواجه المجال المغناطيسي للأرض، حيث أن سبب تلك العواصف هو الجسيمات عالية الطاقة المنبعثة من الشمس

 

والعواصف الشمسية من الفئة M، بمقياس من 1 إلى 10، هي ثاني أكبر نوع من التوهجات بعد الفئة X، ما يجعل M1.5 توهجًا متواضعًا.

وتتوقع الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي أنه قد يكون هناك نشاط عاصفة شمسية معتدلة ليل الأربعاء إلى صباح الخميس.

ويمكن رؤية الشفق القطبي بوضوح على الأماكن الدقيقة من الأرض وهذا يعتمد على مدة العاصفة، وقد يستمر التوهج نحو 6 ساعات.

 

توهجات الكرة شمسية

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