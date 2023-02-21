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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. ظهور الشفق الأخضر في سماء ولاية ألاسكا بأمريكا

الشفق الأخضر في سماء
الشفق الأخضر في سماء ولاية ألاسكا بأمريكا

أظهر مقطع فيديو ومجموعة من الصور ظهور شفق باللون الأخضر في سماء ولاية ألاسكا بأمريكا مما يعد ظهورا  نادرا لمثل هذا اللون. 

نشر اللقطات التي شاركتها صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، منذ قليل، طالب الدكتوراه، فينسينت ليدفينا، 23 عاما، ويقوم بتوثيق “الشفق القطبي” منذ أنا كان عمره 16 عاما. 

شفق باللون الأخضر 

والتقط طالب الدكتوراة في فيزياء الفضاء  مشاهد الظاهرة الغريبة في درجات حرارة تصل إلى -25 فهرنهايت، الأربعاء الماضي.

ولفت فينسينت ليدفينا في حديثه لصحيفة “الديلي ميل” البريطانية إلى أنه كان محاط فقط بأشجار التنوب السوداء المغطاة بالثلوج عندما التقط تدفقات من الألوان الخضراء والدم الحمراء تحوم فوقه في السماء.

شفق ألاسكا بأمريكا 

وأشار: “كان الشفق قوي على الرغم من أنه لا يدوم سوى 5 إلى 10 دقائق، السماء بأكملها تتحرك به، وكل هذه الأنماط الغريبة من الشفق تطفو على السطح”. 

ويحدث الشفق القطبي، المعروف أيضا باسم “الأضواء القطبية” عندما تتفاعل جزيئات الانفجارات على الشمس مع غازات الغلاف الجوي.

 وعادةً ما يُرى عرض الضوء الطبيعي الذي يغطي السماء في مناطق خطوط العرض العليا، وتداول أنها تحدث في الأسكا إذا كانت السماء صافي، لكن درجات اللون الأحمر والأزرق أكثر ندرة عند حدوثه قبل شروق الشمس أو غروبها.

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الشفق الأخضر في سماء ولاية ألاسكا بأمريكا  
الشفق الأخضر في سماء ولاية ألاسكا بأمريكا  

 

الشفق الأخضر في سماء ولاية ألاسكا بأمريكا  

 

الشفق الأخضر في سماء ولاية ألاسكا بأمريكا  
الشفق الأخضر في سماء ولاية ألاسكا بأمريكا  

 

 

 

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