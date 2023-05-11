مقرر مساعد لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني: الموروث الاجتماعي سبب الأزمة

تلقينا مقترحات..

أكد أحمد عاشور مقرر مساعد لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، أن هناك موروثا اجتماعيا أدى إلى مشكلة الزيادة السكانية في مصر .

وقال أحمد عاشور في حواره على قناة " إكسترا نيوز"،: "رئيس الجمهورية يؤكد دائما أهمية ملف القضية السكانية وأهمية وضع حلول للزيادة السكانية ".

وأضاف أحمد عاشور: "تلقينا مقترحات كثيرة للقضية السكانية وسيتم مناقشة هذه المقترحات في جلسات الحوار الوطني ".

وتابع أحمد عاشور: "سيتم اختيار أفضل المقترحات التي تتناسب مع طبيعة المجتمع المصري ويتم عرض المقترحات والحلول للقضية على رئيس الجمهورية".

وأكمل أحمد عاشور: "نتلقى مقترحات من المصريين في الخارج لوضع حلول للزيادة السكانية وقد يأتي حل القضية من مقترحات مصريين يعيشون في دول أخرى ".