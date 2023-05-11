الرئيس الأوكراني يعلن الخطة الوحيدة القادرة على وقف الحرب الروسية

ناقش الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والمستشار الخاص للسياسة الخارجية لرئيس البرازيل، سيلسو أموريم، صيغة السلام الأوكرانية وإمكانية عقد قمة مشتركة بين أوكرانيا ودول أمريكا اللاتينية.

وأكد زيلينسكي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر نشرها اليوم الخميس أن الخطة الوحيدة القادرة على وقف العملية الروسية الخاصة على بلاده تتمثل في تنفيذ صيغة السلام الأوكرانية؛ وهي المبادرة التي طرحها زيلينسكي كأساس للمفاوضات مع الجانب الروسي.

وأعرب الرئيس الأوكراني عن تطلعه إلى مواصلة الحوار مع نظيره البرازيلي إيناسيو لولا دا سيلفا، كما أعرب أيضا عن تطلعه إلى الترحيب به في أوكرانيا.