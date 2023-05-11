الصحة: نوفر وسائل تنظيم الأسرة بالمجان.. والرئيس يهتم بملف الزيادة السكانية

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الرئيس السيسي وضع مشكلة الزيادة السكانية ضمن أولويات الدولة المصرية.

وقال حسام عبد الغفار في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز "،: "مسؤولية مشتركة بين عدد كبير من الوزارات والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان للارتقاء بحياة المواطن من خلال خفض أعداد الزيادة السكانية".

وأضاف حسام عبد الغفار: "نستهدف التوصل إلى حياة كريمة للمواطن المصري من الناحية الصحية والتعليمية".

وتابع حسام عبد الغفار: "نتحدث عن التأثير الصحي المباشر على الأم والطفل بسبب تعدد الإنجاب بكثرة".

وأكمل حسام عبد الغفار: "نقوم بزيادة معدلات الوعي للأسرة المصرية من خلال مشروع تنمية الأسرة وتوفير وسائل تنظيم الأسرة التي تمكن الأسرة المصرية من تحقيق معدلات إيجابية تتناسب مع توفير حياة كريمة، ونقوم بتوفير وسائل تنظيم الأسرة بشكل مجاني للمواطنين".