الكويت تمنع مواطني هذه الدولة من دخول البلاد

أوقفت وزارة الخارجية الكويتية إصدار تأشيرات العمالة لمواطني دولة الفلبين وذلك وفقا لقرار النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي وزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد.

جاء ذلك في تصريحات لنائب وزير الخارجية السفير منصور العتيبي والذي قال فيها إن الوزارة أبلغت، اليوم الخميس، دولة الفلبين بوثق إصدار تأشيرات للفلبينيين.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن العتيبي خلال مشاركته احتفال السفارة البنجلاديشية بعيد الاستقلال اليوم، «أن إبلاغ الفلبين جاء بناء على قرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد».