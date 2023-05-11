الكويت تدين العدوان الإسرائيلي على فلسطين

أدان مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني.

وأكد البنات علي ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن الدولي مسؤولياته في الحفاظ على السلم والأمن في المنطقة والعالم.

ودعا البناي في تصريح للصحفيين إلي توفير الحماية للشعب الفلسطيني والحفاظ على حقوقه المشروعة كافة التي كفلها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكد أن إدانة سلطات الاحتلال الصهيونية يجب أن تكون مطلقة ومن قبل الجميع، مشيراً إلى أن حماية المدنيين الفلسطينيين يتعين أن تكون بالمعنى المادي والقانوني وهي مسؤولية ملقاة على عاتق مجلس الأمن.