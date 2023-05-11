بيانات مقلقة عن الاقتصاد الأمريكي تنذر بوقف الفيدرالي رفع أسعار الفائدة

وصل عدد الأمريكيين الذين يحصلون على إعانات البطالة إلى أعلى مستوياته في عام ونصف العام، وفقًا للبيانات الأسبوعية الصادرة عن وزارة العمل، اليوم الخميس، والتي رفعت فرصة الفيدرالي لوقف رفع أسعار الفائدة اعتبارًا من يونيو مع تقدم البنك المركزي في معركته ضد التضخم.

وأظهرت بيانات وزارة العمل أن المطالبات الأولية للتأمين ضد البطالة ارتفعت بمقدار 22 ألفًا خلال الأسبوع المنتهي في 6 مايو لتصل إلى 264 ألفًا، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2021.

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت آراؤهم وسائل الإعلام الأمريكية قد توقعوا إجمالي المطالبات لهذه الفترة بحوالي 245000 فقط.

وتزامنت صورة العمالة الأضعف مع بيانات منفصلة من القسم أظهرت أن أسعار المنتجين، أو ما يفرضه تجار الجملة للبضائع على تجار التجزئة، سجلت نموًا أقل من المتوقع في أبريل.

وسجل ما يسمى بمؤشر أسعار المنتجين، نموًا سنويًا 2.3٪ في أبريل، مقابل زيادة 2.7٪ في مارس.

وكان هذا أدنى معدل نمو سنوي لمؤشر أسعار المنتجين منذ يناير 2021.

وقال الخبير الاقتصادي، جريج ميشالوسكي: “تحرك البيانات إلى الاتجاه الصعودي بدأ في دعم التوظيف الأضعف.. بيانات البطالة إلى جانب ضعف مؤشر أسعار المنتجين تدعم الفيدرالي الذي من المرجح أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير”.

حدد مجلس الاحتياطي الفيدرالي نموًا قويًا في الوظائف والأجور على أنهما اثنان من المحركات الرئيسية للتضخم.