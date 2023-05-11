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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الذهب هو الحل.. مسئول كبير يكشف عن قرار وحيد يمنع أمريكا من الانهيار

وزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية

قال مستشار وكالة المخابرات المركزية السابق، جيمس ريكاردز، إن السلطات الأمريكية لديها قرار واحد متبق لتجنب تدمير وزارة الخزانة الأمريكية.

وحسب صحيفة “ديلي ريكونينج”، قال ريكاردز، إنه ”يمكن منع انهيار سوق السندات والاقتصاد الأمريكي من خلال الاتصال بالاحتياطي الفيدرالي”.

وأضاف: "يمكن لمكالمة هاتفية واحدة من وزارة الخزانة إلى الاحتياطي الفيدرالي تغيير سعر ذهب الخزانة من 42.22 دولارًا أمريكيًا / أوقية  إلى مستوى السوق البالغ 2042 دولارًا أمريكيًا / أونصة. سيؤدي ذلك إلى جذب أكثر من 550 مليار دولار من القوة الشرائية الجديدة”.

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وقال ريكاردز: "من دون إصدار أي دين. تم تنفيذ ذلك بالفعل من قبل إدارة أيزنهاور في الخمسينيات في ظل ظروف مماثلة".

وأشار إلي أن “ الدول ستتخلى عن هذا الطريق لدعم اقتصاد البلاد من أجل طموحات سياسية، فضلاً عن الاقتناع بأن قرار فك ارتباط الدولار باحتياطي الذهب كان قرارًا صائبًا”.

وقال:”لا يجب أن تتوقع حدوث ذلك لأن لا أحد في السلطة يريد الاعتراف بدور الذهب كأصل نقدي. إنهم لا يريدون حتى أن يتحدث أي شخص عن الذهب بخلاف ”بقايا البربرية" التي تنتمي إلى مزبلة التاريخ”.

واختتم ريكاردز حديثه قائلاً: "بدلاً من ذلك، يمكنك الاستعداد للأسوأ بشراء الذهب وتكوين احتياطيات نقدية يمكنك إعادة تخصيصها لاحقًا".

الخزانة الأمريكية الاحتياطي الفيدرالي وزارة الخزانة ذهب الخزانة الذهب

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