قرار جديد من أوروبا بشأن الصراع القائم بين أمريكا والصين.. تفاصيل

قالت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن وثيقة أوروبية، اليوم، إنه يجب أن يتجنب الاتحاد الأوروبي أن يكون طرفا في معركة الفائز الواحد بين واشنطن وبكين.

وأكدت بلومبرغ نقلا عن وثيقة أوروبية مقترحة، أنه يجب تجنب الانزلاق إلى منافسة "صفرية" بين واشنطن وبكين.

وأضافت، لا بد من وضع قيود على نهج الاتحاد الأوروبي تجاه التنافس الصيني الأمريكي.

وبدأت أوروبا في الآونة الأخيرة تغيير لهجتها تجاه بكين حول الحرب الأوكرانية، ففي البداية اتهمت أوروبا الصين بأنها تمد روسيا بالأسلحة، ولكن مؤخرا، ظهرت أصوات تطالب الصين بالتدخل لإنهاء الحرب وإقناع روسيا بالجلوس علي طاولة المفاوضات، نظرا للعلاقات الوثيقة بين الجانبين.

ويجري وزير الخارجية الصيني جولة أوروبية بدأت أمس وتستمر حتى غد الجمعة، يتخللها زيارة فرنسا وألمانيا والنرويج.