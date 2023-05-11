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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول ظهور لـ تامر حسني برفقة طليقته .. شاهد

صدى البلد

تدوالا عدد من رواد السوشيال ميديا صور لـ ظهور تامر حسني في عيد ميلاد ابنته امايا .

وظهر في الصورة تامر حسني برفقة طليقته بسمه بوسيل وابنتهما امايا وعدد من الأصدقاء .


يذكر أنه أعلنت، بسمة بوسيل زوجة النجم تامر حسني عن طلاقهما رسميًا.  

وكتبت بسمة بوسيل عبر خاصية الاستوري على انستجرام: وجعلنا بينكم مودة ورحمة.. ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بيننا كل ود واحترام.. ربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير.. آمين يارب

 

وكتب تامر حسني عبر خاصية الاستوري على انستجرام: "وجعل بينكم مودة ورحمة، بين الأزواج في كل حالاتهم سواء تزوجوا أو لم يقدر الله الاستمرار فانفصلوا بالاتفاق الطيب، ستظل بيننا المودة والرحمة وأجمل أولاد، وسيظل الاحترام والتقدير، عشرة 12 عامًا مش هينة، ربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير يا بسوم، سأظل الأب والأخ والصديق والسند، في حفظ الله".

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