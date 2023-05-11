سياسة مشددة .. أمريكا تغير قواعد الهجرة

حذر مسئول أمريكي رفيع المستوى، اليوم الخميس، من أن تغير قواعد الهجرة، وتطبيق سياسة هجرة جديدة مشددة، لا يعني فتح الحدود الأمريكية.

سياسة هجرة جديدة

وحسب وكالة “فرانس برس”، قال المسئول الأمريكي، إن المهاجرين الذين يدخلون أراضي الولايات المتحدة من دون وثائق مع رفع ضوابط فيروس كورونا سيواجهون حظراً طويلا وإمكانية ملاحقتهم قضائياً.

وقال وزير الأمن الداخلي الأمريكي، أليخاندرو مايوركاس، قبل ساعات على تطبيق واشنطن سياسة هجرة جديدة مشددة إن "حدود الولايات المتحدة ليست مفتوحة".

وفي وقت سابق، قال حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، إن ولاية تكساس ستنشر وحدة حرس وطني تم إنشاؤها حديثًا على الحدود لاعتراض المهاجرين مع ارتفاع أعداد الوافدين قبل نهاية السياسة الصحية في عهد فيروس كورونا هذا الأسبوع.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال أبوت: “اليوم ننشر وحدة جديدة للحرس الوطني تسمى قوة حدود تكساس التكتيكية. سيتم نشرهم في المناطق الساخنة على طول الحدود لاعتراض وصد وإعادة المهاجرين الذين يحاولون دخول تكساس بشكل غير قانوني”.

وأضاف أن “القوات ستكون مجهزة بطائرات وقوارب ونظارات للرؤية الليلية ومعدات مكافحة الشغب للاستعداد لأي شيء قد يواجهونه على الحدود”.

قال أبوت إن تكساس نشرت بالفعل حوالي 10000 من أفراد الحرس الوطني، إلى جانب 1200 من جنود إدارة السلامة العامة في تكساس على الحدود.