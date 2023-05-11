بعد التحذيرات.. هل يتخلى العالم عن الدولار حال تخلفت أمريكا عن سداد الديون؟

قال مارك أوستوالد، كبير الاقتصاديين في “إيه دي إم” إنفستور سيرفيسيز إنترناشونال، إن ما من دولة لن تستفيد من تخلف الولايات المتحدة عن السداد، وحتى إذا تمكنت دولة معينة من الاستفادة، فسيكون انتصارًا باهظ الثمن.

وحسب وكالة أنباء “سبوتنيك”، قال أوستوالد، إن “حقيقة أن الولايات المتحدة لا تستطيع التعامل مع سقف الديون مشكلة كبيرة”.

وأشار إلى أنه عندما يتعلق الأمر بـ الدولار الأمريكي، فإنه “من الواضح أنه سيخلق الكثير من الاضطرابات من حيث منحنيات أسعار الفائدة”.

التخلي عن الدولار الأمريكي

عندما طُلب من أوستوالد شرح سبب تأثير التخلف عن السداد في الولايات المتحدة سلبًا على وضع الدولار، قال أوستوالد إنه مع وجود التزامات العالم بالدولار، في حالة التخلف عن السداد “يبدأ الناس في النظر إليها ويقولون، هل أرغب حقًا في الاقتراض بعملة متقلب جدا؟”

وتطرق أوستوالد، إلى سيناريو التخلف عن السداد المحتمل الذي يؤثر على قدرة واشنطن على خدمة عجزها التجاري الهائل، وتوقع أنه “سيجعل الأمور أكثر تكلفة، وبالتالي ربما يكون أكثر تضخمًا”.

وأضاف: “من ناحية أخرى ، فإن الولايات المتحدة في الواقع قادرة من نواح كثيرة على أن تكون أكثر اكتفاءً ذاتيًا مما هي عليه في الواقع”.

وأوضح أنه فيما يتعلق بشراء الأجانب للديون الأمريكية، هناك جانبان على الأقل يتعلقان بالموضوع.

وقال: “من الواضح أن الناس لن يرغبوا بالضرورة في شراء ديون أمريكية. من ناحية أخرى، ما هي بدائلهم؟ وهذا يتلخص في قضية نزع الدولرة برمتها”.

وجادل الخبير بأنه لن تستفيد أي دولة من تخلف الولايات المتحدة عن السداد، وأنه إذا استفاد أي شخص، “فسيكون ذلك نصرًا باهظ الثمن إلى حد كبير”.

وقالت الدكتورة راديكا ديساي، الأستاذة بجامعة مانيتوبا، ومديرة مجموعة أبحاث الاقتصاد الجيوسياسي: “إذا كانت لدينا أزمة في سقف الديون، فسأقول إنك ستشهد تسارعًا هائلاً في التخلي عن الدولار، لأن تذكر، دائمًا ما يقال لنا أن سندات الخزانة الأمريكية هي حجر الأساس للسوق المالية الدولية… وإذا كان هذا هو الحال. كان من المقرر أن يذهب، إذا لم تعد سندات الخزانة الأمريكية تعتبر استثمارات آمنة من قبل بقية العالم ، فسترى تراجعًا سريعًا عن الدولرة”.

وفيما يتعلق بإمكانية وصول الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي إلى تسوية سياسية بشأن سقف الديون، زعمت ديساي أنه في الواقع إذا تمكنوا من عقد صفقة، فإنهم سيفعلون ذلك وأن المشكلة هي أنهم يشعرون بجاذبية قواعدهم الاجتماعية 'قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت مديرة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، إن أي تخلف أمريكي محتمل عن سداد الدين سيكون له عواقب وخيمة للغاية ليس فقط على الولايات المتحدة، ولكن أيضًا على الاقتصاد العالمي.

وقالت كوزاك، في إفادة صحفية: إن “التخلف عن السداد في الولايات المتحدة سيكون له عواقب وخيمة للغاية ليس فقط على الولايات المتحدة، ولكن أيضًا على الاقتصاد العالمي".

وأضافت أن “خطر التخلف عن السداد في الولايات المتحدة نشأ في وقت صعب للاقتصاد العالمي”.

وقالت مديرة الاتصالات في صندوق النقد الدولي: "نحث بشدة الأطراف في الولايات المتحدة على التعاون والتوصل إلى توافق لحل هذه القضية بشكل عاجل".

وأمس، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن التخلف عن السداد في الولايات المتحدة سيؤدي إلى مشاكل للعالم بأسره.

وأضاف بايدن في حفل أقيم في نيويورك: "إذا تخلفنا عن سداد ديوننا، فإن العالم بأسره سيكون في ورطة".