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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن: العالم بأسره سيكون في ورطة إذا تخلفنا عن سداد ديوننا

جو بايدن
جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، إن التخلف عن السداد في الولايات المتحدة سيؤدي إلى مشاكل للعالم بأسره.

وأضاف بايدن في حفل أقيم في نيويورك: "إذا تخلفنا عن سداد ديوننا، فإن العالم بأسره سيكون في ورطة".

وأوضح الرئيس الأمريكي، أن “الأزمة الحالية من صنع الجمهوريين، لأن الولايات المتحدة لديها القدرة على سداد ديونها”.

وحذر بايدن من عواقب التخلف المحتمل عن السداد قائلا: "اقتصادنا سينزلق في حالة ركود وستتضرر سمعتنا في العالم بشدة".

وفي وقت سابق من اليوم، ، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إن اجتماعات ممثلي الإدارة الأمريكية والكونجرس الأمريكي حول مسألة تجنب التخلف عن السداد ستعقد على أساس يومي.

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البيت الأبيض : بايدن لا ينوي التفاوض لرفع سقف الدين القومي

وقالت جان بيير، في إفادة صحفية: “بالنسبة لاجتماعات المتخصصين، فإن موظفي مكاتب قادة الكونجرس وموظفي البيت الأبيض سوف يجتمعون كل يوم حتى اجتماع القادة الكونجرس يوم الجمعة القادم”.

وأضافت الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بعد اجتماعه مع قادة الكونجرس أمس الثلاثاء، لا ينوي التفاوض بشأن رفع سقف الدين القومي.

وقالت إن “الرئيس كان واضحا للغاية في هذا الصدد ولم يتغير شيء: نحن لا نتفاوض بشأن سقف للديون. رفع سقف الديون يجب أن يتم دون شروط”.

الرئيس الأمريكي جو بايدن بايدن الولايات المتحدة أمريكا

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