تواطأ كبار مسؤولي حملة بايدن الانتخابية مع وكالة المخابرات المركزية للتستر على فضيحة نجله، هانتر بايدن، قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2020 باعتباره “تضليلًا روسيًا”، وفقًا للجان القضائية والاستخبارات في مجلس النواب.

وحسب وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك”، قال ضابط المخابرات الأمريكي السابق، والذي يشغل الآن منصب مدير تنفيذي لمجلس المصلحة الوطنية، فيليب جيرالدي: “لم تكن وكالة المخابرات المركزية هي من اختلق القصة، بل كان مدير وكالة المخابرات المركزية السابق بالإنابة مايكل موريل هو الذي صاغ الرسالة وحصل على موافقة 50 من زملائه السابقين في مجتمع الاستخبارات، جميعهم متقاعدون، للتوقيع عليها”.

أضاف: “طلب كتابة الرسالة لإلغاء قصة هانتر بايدن وإلقاء اللوم على روسيا جاء من أنتوني بلينكن الذي يشغل الآن منصب وزير الخارجية وكان، في ذلك الوقت، أحد مديري حملة بايدن. قامت وسائل الإعلام الأمريكية على الفور بقمع القصة. حول هانتر والتقطها بلينكن وموريل عن القصة التي حمى بها بايدن”.

ووفقًا لجيرالدي، سار بلينكن بحكم الأمر الواقع على خطى حملة هيلاري كلينتون 2016، التي سعت إلى استخدام معلومات ملفقة من ملف ستيل لتشويه سمعة دونالد ترامب وبعض مستشاريه.

وقال: “اقترح بلينكن أن يروج موريل للحجة القائلة بأن الكمبيوتر المحمول سيئ السمعة ، الذي اكتشفته صحيفة نيويورك بوست في أكتوبر 2020 ، يجب رفضه باعتباره 'عملية تضليل روسية”.وأكد جيرالدي، أنه في ذلك الوقت لم يكن هناك أي دليل يشير إلى أن لروسيا أي علاقة بنشر معلومات ملفقة عن هانتر بايدن.