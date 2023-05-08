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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل من أمريكا لوقف تدفق المهاجرين

أمريكا
أمريكا

قال حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، اليوم الإثنين، إن ولاية تكساس ستنشر وحدة حرس وطني تم إنشاؤها حديثًا على الحدود لاعتراض المهاجرين مع ارتفاع أعداد الوافدين قبل نهاية السياسة الصحية في عهد فيروس كورونا هذا الأسبوع.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال أبوت: “اليوم ننشر وحدة جديدة للحرس الوطني تسمى قوة حدود تكساس التكتيكية. سيتم نشرهم في المناطق الساخنة على طول الحدود لاعتراض وصد وإعادة المهاجرين الذين يحاولون دخول تكساس بشكل غير قانوني”.

وأضاف أن “القوات ستكون مجهزة بطائرات وقوارب ونظارات للرؤية الليلية ومعدات مكافحة الشغب للاستعداد لأي شيء قد يواجهونه على الحدود”.

قال أبوت إن تكساس نشرت بالفعل حوالي 10000 من أفراد الحرس الوطني، إلى جانب 1200 من جنود إدارة السلامة العامة في تكساس على الحدود.

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وأضاف أن هذه القوات أعادت معًا أكثر من 37 ألف شخص كانوا يحاولون دخول الولايات المتحدة واعتقلت 37 ألفًا آخرين عبروا إلى البلاد بشكل غير قانوني.

وقال إن القوات اعتقلت أيضا حوالي 27 ألف مجرم خطير، من بينهم أعضاء في عصابات الكارتل كانوا مطلوبين لارتكاب جرائم مثل القتل، وصادرت ما يكفي من الفنتانيل لقتل كل مواطن في الولايات المتحدة.

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