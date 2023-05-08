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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لوقف “الغزو الوشيك”.. الكونجرس يبعث برسالة عاجلة لـ الجيش الأمريكي

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

قالت عضوة الكونجرس الأمريكي، مارجوري تيلور جرين، إن على الجيش الأمريكي وقف غزو المهاجرين، الذي سيبدأ هذا الأسبوع.

وكتبت تيلور جرين، في تغريدة علي “تويتر”: "هذا ما يفعله جو بايدن ببلدنا. نحتاج إلى إرسال جيشنا إلى الحدود لوقف الغزو الوشيك الذي سيحدث لاحقًا هذا الأسبوع عندما يتم رفع القسم 42. الوضع غير مستقر بالفعل، وهذا مواطن حقيقي أزمة أمنية!”.

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في 11 مايو، من المقرر إلغاء تشريع المادة 42 الذي تم تقديمه في ظل إدارة ترامب، والذي يسمح للسلطات بطرد المهاجرين القادمين من المناطق التي ترتفع فيها مخاطر الإصابة بفيروس كورونا.

من المتوقع أنه بعد إلغاء هذا البند، فإن الحدود الجنوبية للولايات المتحدة سوف تغمرها التدفقات الهائلة للمهاجرين غير الشرعيين.

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