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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رد سريع .. جيش الاحتلال يستهدف موقعين عسكريين في قطاع غزة

صدى البلد

قال الجيش الإسرائيلي اليوم، إنه تم قصف مقرين للعمليات و4 راجمات صواريخ وموقعين عسكريين وموقعين لإطلاق قذائف هاون لتنظيم الجهاد في قطاع غزة، ردا علي إطلاق صواريخ علي جنوب تل أبيب.

وأكد الجيش الإسرائيلي منذ قليل، أنه تم إطلاق رشقة صواريخ جديد على تل أبيب من قبل الفصائل الفلسطينية، للمرة الثانية في يوم واحد.

ومنذ قليل، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهوسيعقد اجتماعا عاجلا مع وزير الدفاع لبحث ضربات المقاومة الفلسطينية الأخيرة، كما طلب من الإسرائيليين الاستعداد للرد.

كما وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، إن تل أبيب ستحاسب كل من يسفك دماء اليهود وسنواصل استهداف حركة الجهاد بكل قوة.

وشنت الفصائل الفسطينية رشقة صاروخية باتجاه إسرائيل أسفرت عن سقوط صاروخ على منزل في رحوفوت جنوب تل أبيب. وجاءت تلك التحركات الفلسطينية بعد استهداف قوات الاحتلال لمنزل أحمد أبو دقة باستخدام طائرة مسيرة، ما أسفر عن استشهاده. الأمر الذي أسفر عن مقتل وإصابة العديد من المستوطنين.

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