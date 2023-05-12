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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب الدراسات العليا.. تعرف على آخر موعد لغلق باب اعتماد خطط البحوث بحقوق عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس، عن تعليمات هامة لطلاب دبلومات الدراسات العليا بشأن الطلاب الذين لم يقدموا خطط بحوثهم أو لم يسلموها خلال المدد التى حددتها إدارة الكلية، والتي كان آخرها يوم الأحد السادس عشر من أبريل ٢٠٢٣م بالنسبة فقط لتسليم البحوث.

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ونظرا لأن تقديم البحث والنجاح فيه يعد شرطا أساسيا للنجاح فى الدبلوم، الأمر الذى يعنى أن من لم يقدم البحث خلال المدد المحددة لن يجتاز الدبلوم فى دور مايو ، فإنه تقرر ما يلى حفاظا على حق هؤلاء الطلاب فى دخول دور أكتوبر :

أولا: فتح باب اعتماد خطط البحوث للطلاب الراغبين فى أداء الامتحانات دور أكتوبر خلال الفترة من الأحد ١٤ مايو  وحتى يوم الخميس  ١٥ يونيو لعام ٢٠٢٣م.

ثانيا: الالتزام بتقديم البحوث كاملة ومعتمدة من المشرف، ومؤشر عليها بعبارة " تحال إلى لجنة بحوث الدبلومات" خلال الفترة من الأحد ٣ سبتمبر وحتى الخميس ٢١ سبتمبر لعام ٢٠٢٣م.

ثالثا: يجب على الطلاب الالتزام الكامل بالمواعيد الجديدة المحددة، علما بأن جميع الطلاب المقيدين بالدبلومات سبق وأن وقعوا إقرارا بعلمهم بمواعيد إعداد خطط البحوث وتسليمها بالنسبة لدور مايو، وكذا باستلامهم صورة من خطة الكلية لإعداد بحوث الدبلومات.

وكان قد انتهت وقائع الجلسة الحوارية التي أدارها الدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون الدراسات العليا والبحوث واستضافت المهندس المصري العالمي محمد جودت،  وعُقدت ضمن فعّاليات اليوم الثاني للمؤتمر العلمي الدولي لجامعة عين شمس في نسخته الحادية عشر والذي انطلق أمس تحت عنوان " اقتصاد المعرفة.. لحياة أفضل ".

واستهل الدكتور ايمن صالح رئيس المؤتمر ومدير الجلسة، بالتعريف بالمهندس محمد جودت  مؤسسة  " " one Billion happy في الولايات المتحدة الأمريكية وكبير مسؤولي الأعمال السابق لجوجل X  و مؤلف كتاب
Solve for Happy: Engineering Your Path to Joy

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