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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأزمة تزداد سوءا..تأجيل اجتماع بايدن مع قادة الكونجرس حول رفع سقف الديون

جو بايدن
جو بايدن

ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، اليوم الخميس، نقلا عن مصادر مطلعة على القرار، أن اجتماعا كان مقررا عقده يوم الجمعة بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وزعماء الكونجرس الأمريكي بشأن رفع سقف الدين القومي تم تأجيله حتى الأسبوع المقبل.

وأوضحت  “واشنطن بوست” ، أنه لم يتم الكشف عن أسباب هذا التأخير، ومن بادر بتأجيل الاجتماع.

يذكر أن ممثلين عن الكونجرس الأمريكي والإدارة الأمريكية عقدوا بعد ظهر اليوم الخميس اجتماعا فنيا ناقشوا فيه معايير اتفاق مستقبلي بشأن مشكلة رفع سقف الدين القومي.

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وتدعو السلطات الأمريكية الكونجرس حاليًا إلى رفع سقف الدين القومي المحدد عند 31.4 تريليون دولار.

ويؤيد الحزب الجمهوري، الذي يسيطر على مجلس النواب، خفض الإنفاق العام كشرط لزيادة الديون.

وتطالب إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الكونجرس برفع السقف دون أي قيود.

الرئيس الأمريكي بايدن جو بايدن الكونجرس رفع سقف الديون

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